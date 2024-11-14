Семь полезных продуктов для зрения

Врач Казанцев: мандарины и лимоны снижают риск катаракты. Осенью наши глаза особенно уязвимы из-за недостатка дневного света и сухого воздуха от отопления. Правильное питание помогает укрепить сетчатку, замедлить старение тканей и защитить глаза от вредного воздействия окружающей среды. Офтальмолог Антон Казанцев рассказал «Секрету фирмы», какие продукты добавить в рацион для здоровья глаз.

Глазам нужны витамины, минералы и антиоксиданты для защиты от возрастных изменений. Особенно осенью, когда иммунитет слабеет.

«Осенью рацион должен быть богат антиоксидантами, витаминами A, C, E, а также минералами, такими как цинк и селен. Дефицит этих веществ увеличивает риск заболеваний глаз, в том числе катаракты и возрастной макулярной дегенерации. Добавьте в меню продукты, которые обеспечат глаза всем необходимым.», — Антон Казанцев, хирург-офтальмолог, гендиректор офтальмологического центра Vista.

Продукты для здоровья глаз

1. Листовая зелень — защита от ультрафиолета

Шпинат, капуста и петрушка содержат лютеин и зеаксантин — вещества, которые защищают сетчатку от УФ-излучения, рассказал врач.

«Шпинат и капуста содержат высокие концентрации этих антиоксидантов, а также витамин C, который укрепляет сосуды и поддерживает зрение», — добавил он.

2. Оранжевые овощи — поддерживают остроту зрения

Морковь и тыква богаты бета-каротином, который превращается в витамин А. Он поддерживает остроту зрения, особенно в сумерках.

Офтальмолог посоветовал готовить из тыквы супы или добавлять морковь в салаты с оливковым маслом.

3. Рыба — защищает глаза от сухости

По словам Казанцева, лосось, тунец и сардины содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают при синдроме «сухого глаза». Это неприятное состояние обостряется из-за отопления в помещениях.

«Добавьте в меню: запечённую рыбу с овощами, суши с лососем или тунцом, салаты с креветками», — посоветовал медик.

4. Цитрусы и ягоды — антиоксидантная защита

Осенью организм часто испытывает дефицит витамина C. А это антиоксидант, защищающий глаза от вредного воздействия свободных радикалов.

«Цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) и ягоды (черника, клюква) богаты этим витамином. Регулярное их употребление укрепляет капилляры и снижает риск катаракты. Попробуйте делать апельсиновый фреш по утрам, черничное варенье без сахара или клюквенный морс.», — Антон Казанцев, офтальмолог.

5. Яйца и бобовые — обогащают глаза белком

В яйцах есть цинк — он сохраняет остроту зрения, отметил врач. В свою очередь, фасоль и нут дополнительно обеспечивают белком, который нужен для работы глазных мышц.

6. Орехи и специи — помогают при усталости глаз

Орехи и семечки — источники витамина E и жирных кислот, которые помогают защитить глаза от сухости и усталости.

«Регулярное употребление миндаля, грецких орехов, семечек подсолнечника и льняного семени помогает сохранить остроту зрения и улучшить общее состояние глаз», — сказал Казанцев.

Орехи можно добавлять в салаты, а из семечек — делать пасту из семечек. Кстати, орехи подходят и просто в качестве перекуса.

7. Специи — защищают глаза от воспалений

Врач призвал не забывать о специях, таких как куркума и имбирь. Они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

«Куркума защищает сетчатку от повреждений, а имбирь улучшает кровообращение, обеспечивая глаза питательными веществами Добавляйте куркуму в супы и соусы, а имбирь в чай или выпечку.», — Антон Казанцев, офтальмолог.

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