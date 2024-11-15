Мужчин предупредили о «помолодевшем» простатите

Уролог-андролог, хирург Расим Шигапов предупредил, что простатит заметно помолодел: его диагностируют даже 30-летним мужчинам. Причины данного явления он раскрыл в разговоре с изданием «Пруфы.рф».

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Врач объяснил, что ранний простатит может быть спровоцирован как переохлаждением, так и беспорядочной половой жизнью. Причем одинаково вредны для мужского здоровья как неразборчивость в связях и инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), так и частичное или полное отсутствие интимной жизни, подчеркнул он.

По словам Шигапова, длительное воздержание или полный отказ от секса могут привести к застойным явлениям в области простаты и к снижению выработки тестостерона. Чтобы избежать развития простатита в молодом возрасте, уролог рекомендовал мужчинам регулярно заниматься сексом и обязательно предохраняться, чтобы избежать ИППП.

Шигапов добавил, что для профилактики урологических заболеваний мужчинам любого возраста раз в год надо проводить УЗИ почек, брюшной полости и мочевого пузыря, а по достижении 40 лет, помимо этих исследований, сдавать анализ ПСА — онкомаркеров аденомы простаты.

Ранее уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян рассказал, что помимо возраста и генетики на сексуальное здоровье мужчины влияет множество факторов. Главными врагами потенции он назвал повышенные холестерин и давление, недостаточный уровень тестостерона, болезни сосудов и травмы таза, ишемическую болезнь сердца и заболевания позвоночника.