Эндокринолог рассказала, от каких блюд лучше отказаться в первой половине дня

Врачи настаивают, что главный прием пищи в течение дня – завтрак. При этом важно выбирать правильные блюда для употребления в первой половине дня, чтобы обеспечить организм необходимой энергией, рассказала эндокринолог Алия Насыртдинова.

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Для того, чтобы организм зарядился энергией на весь день, важно выбирать правильные блюда для употребления в первой половине дня. Каким не должен быть завтрак, рассказала главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова.

Одним из самых вредных завтраков эксперт назвала сладкие булочки. В разговоре с UfaTime.ru Насыртдинова объяснила, почему сладкое в принципе не стоит употреблять на завтрак.

По словам эксперта, сладкое вызовет резкий скачок сахара в крови. В последующем повышенный уровень глюкозы также стремительно падет, и наступает чувство голода. По этой же причине сладкие йогурты не самый лучший продукт для завтрака.

Рафинированные углеводы, содержащиеся в белом хлебе, выпечке из-за высокого гликемического и индекса относятся к продуктам, вызывающим рост сахара в крови. Кукурузные хлопья и прочие сладкие завтраки: часто содержат много сахара и искусственных добавок, напомнила эксперт.

Обработанные и фаст-фуд продукты, например, замороженные завтраки, богаты засахаренными ингредиентами и искусственными добавками. Поэтому Насыртдинова считает, что сосиски и бекон, обработанные мясные продукты, богатые насыщенными жирами и прошедшие ультраобработку, не стоит употреблять на завтрак. Они влияют на уровень холестерина и гормональный баланс.

Что касается напитков, на завтрак стоит отказаться от сладкого чая, кофе, соков.

Также эксперт отметила, что в ряде случаев люди, придерживающиеся принципов правильного питания, завтракают только фруктами. Это также может вызвать скачки уровня сахара в крови. Лучше сочетать фрукты с белками или жирами, посоветовала эндокринолог.

Ранее врачи назвали самую неподходящую кашу на завтрак. А по словам диетолога Николы Ладлам-Рейна, каши, в которые добавлены фрукты, орехи и семена, намного полезнее «пустых» каш.