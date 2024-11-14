Врач-долгожитель рассказал, как дожить до 90 лет

Врач-отоларинголог Анатолий Носков, которому в будущем году исполнится 90 лет, - легенда омского здравоохранения. Ежедневно в Госпитале ветеранов войн он ведет прием. До сих пор оперирует. За всю свою жизнь ни разу не уходил на больничный, а еще не пропустил ни одного марафона. Бегает каждый день и не собирается сходить с дистанции. В чем же секрет такого активного долголетия?

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Анатолий Лифантьевич, неужели ни разу не брали больничный?

Анатолий Носков: Ни разу. Конечно, бывало, что простужался. Но за выходные приводил себя в порядок. Работа над своим здоровьем - это огромный труд. Нужны собственные усилия, которые не заменит ни один даже самый грамотный врач. Я очень люблю книгу советского ученого и кардиохирурга Николая Амосова "Раздумья о здоровье". Он утверждал: в большинстве болезней виновата не природа, не общество, а только сам человек. Чаще он болеет от лени и жадности, но иногда от неразумности. Вернуть здоровье можно почти с любой точки его упадка. Но чем старше пациент, тем больше усилий необходимо. Лично я придерживаюсь следующих принципов: физическая активность, закалка, умеренность в еде и хорошее настроение.

А как вы стали врачом?

Анатолий Носков: Я родился на Камчатке, в небольшом рабочем поселке. Отец работал простым лесорубом, рано ушел из жизни. Папа - жертва политрепрессий, его арестовали, когда мне было всего два года. Потом реабилитировали. В семье нас было шестеро детей. Первый врач в семье - старшая сестра Мария. А я поехал в Сибирь уже вслед за ней. Поступил с первого раза. Сразу дал себе слово: не курить и не выпивать. И держу его до сих пор. В любую погоду - на пробежку. Не пропустил ни одного марафона: бегаю дистанции в 21, 15 и 10 км.

Какой у вас рабочий стаж?

Анатолий Носков: Давно перевалил за 60 лет. Я его не считаю. Пока есть возможность, буду работать. У нас очень хороший и слаженный коллектив. А начинал свой путь в профессии в Тарской центральной райбольнице, куда мы с моей супругой Фаиной Васильевной поехали работать после медицинской академии. Она - врачом-инфекционистом, а я - отоларингологом.

Тогда облздрав поставил передо мной задачу - создать межрайонное лор-отделение на севере Омской области. И это было самое трудное, но самое интересное время. До сих пор помню, как уже на следующий день после приезда пришлось оперировать пациента с отогенным внутричерепным осложнением. А потом привезли пациента, у которого во сне выпал зуб и попал прямо в бронхи. Пришлось экстренно делать бронхоскопию, извлекать инородное тело.... Потом вернулись в Омск, где я возглавил оториноларингологическое отделение в новом здании областной клинической больницы. Сейчас там работает сын Сергей. Почти все врачи-отоларингологи в регионе - мои ученики.

За эти полвека многое изменилось?

Анатолий Носков: В той же Таре у нас работало лор-отделение на 30 коек. Мы сами оперировали. Во многих селах были больницы со стационарами. Летала санавиация. А сейчас пациентов отдаленных районов нередко отправляют в город за сотни километров не только на операции, но и на обычный прием к доктору. Не хватает узких специалистов. Но зато сегодня в больницах появилось такое оборудование, о котором мы и не мечтали. У нас был только рентген.

Расскажите, с чего начинается ваш обычный день?

Анатолий Носков: Встаю в пять утра. В любую погоду - на пробежку. Участвую в Рождественском марафоне, в Сибирском международном марафоне и во Всероссийском полумарафоне "ЗаБег". Бегаю дистанции в 21, 15 и 10 километров. В этом году, кстати, был признан самым возрастным участником. Но я бегаю не ради наград и призов. Исключительно для себя.

Делаю гимнастику, обтираюсь холодной водой. Несколько лет назад вступил в клуб моржей. Ежегодно принимаю участие в "Лыжне России". После тренировки возвращаюсь домой, завтракаю с Фаиной Васильевной. Мы с ней уже более 60 лет в браке. Семейное счастье и взаимопонимание тоже немаловажный фактор. На работу стараюсь ходить пешком. . На приеме у меня бывает по 18-20 пациентов разных возрастов, которые находятся на лечении. Провожу диагностику, делаю назначения.

Тут в разговор вступает медсестра Гульнара Куандыкова: "Анатолий Лифантьевич в перерыве между приемами читает нам стихи. У него на рабочем столе всегда томики любимых поэтов - Тютчева и Пушкина. Еще один секрет его долголетия - сохранять спокойствие в любой ситуации. Всегда подбодрит больных, подберет нужные слова".

А отдыхаете как, Анатолий Лифантьевич?

Анатолий Носков: Люблю природу севера Омской области и Южного Урала, где часто проводим отпуск. В театр хожу, в филармонию. Читаю. А вот телевизор смотрю редко. Предпочитаю программу "Культура". И еще очень люблю просто прогуляться на свежем воздухе.