Уролог назвал несколько неожиданных причин развития простатита

Существуют разные причины развития простатита, однако некоторые факторы способны увеличить риск его развития. Об этом рассказал уролог-андролог и хирург Ильнур Аглиуллин.

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По словам медика, заболевание может проявляться разными путям. В остром воспалительном формате простатит оказывается вызван бактериями или вирусам, а в хроническом состоянии — из-за образа жизни, который ведет к застою крови в малом тазу.

Он отметил, что появление болезни могут спровоцировать длительное воздержание или нерегулярная половая жизнь. Однако и слишком частое занятие сексом может стать фактором риска. Другой причиной развития простатита являются травмы в зоне промежности, а также проблемы со стулом, особенно запоры.

Доктор обратил внимание на то, что сидячий образ жизни и нехватка физической активности тоже пагубно влияют на мужское здоровье. Для его сохранения уролог настоятельно рекомендовал больше заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, в том числе от потребления табака и спиртного, а также больше отдыхать и как следует высыпаться.

— Перечисленные факторы нельзя назвать истинными причинами заболевания, но они способствуют обострению инфекционных процессов, которые уже существуют в предстательной железе, — передает слова Аглиуллина UfaTime.ru.

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