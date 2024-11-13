Врач назвала главные причины нарушения сна

Некоторые заболевания могут приводить к ощущению усталости сразу после пробуждения, даже если человек спал достаточно долго. Терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина выделила основные причины нарушений сна.

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По мнению специалиста, качество сна может ухудшаться из-за просмотра телевизора, использования электронных устройств, употребления кофеина вечером или несоблюдения гигиенических норм сна. Она также отметила, что некоторые заболевания, такие как обструктивное апноэ во сне и храп, могут негативно сказываться на качестве ночного отдыха.

Также, по словам терапевта, препятствует качественному сну и синдром беспокойных ног.

— Это состояние связано с дискомфортом в ногах, сопровождающимся позывами двигаться, что нарушает сон, — приводит ее слова UfaTime.

Кроме того, Мамина подчеркнула, что кратковременная бессонница может возникать из-за стресса или травматичных событий. Хроническая бессонница, по ее словам, часто связана с повышенной тревожностью, сменой работы, хроническими болями, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или приемом медикаментов с стимулирующим эффектом на нервную систему.

Светлана Носикова, исполняющая обязанности заместителя главного врача Зарайской больницы, подчеркнула важность полноценного сна для душевного здоровья и эмоционального благополучия.