Диетолог рассказала о продуктах, поддерживающих иммунитет

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о продуктах, способных поддержать иммунитет.

«Безусловно, в простудный сезон важны все витамины, но есть четыре особенно важных для иммунитета, которые повышают сопротивляемость организма инфекциям», — заявила она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, это прежде всего витамин D, который содержится в печени трески и жирной рыбе, а также в яйцах и молочных продуктах.

Витамин А есть в продуктах животного происхождения и в ряде растительных продуктов, в том числе в моркови, тыкве, персиках.

Витамин С можно получить из фруктов и овощей. Больше всего его в сушёном шиповнике и красном сладком перце.

Цинк содержится в тыквенных и подсолнечных семечках, кунжуте, арахисе, яичных желтках.

«По-хорошему, дозу витаминов и цинка нужно подбирать по результатам анализов, потому что профилактические дозы могут не «сработать», если у человека глубокий дефицит, и тогда ему нужны уже лечебные дозы», — добавила Денисенко.

В свою очередь, гастроэнтеролог Мытищинской больницы Ирина Перминова рассказала о полезных свойствах хурмы, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

«Этот фрукт — чемпион по содержанию бета-каротина, который замедляет процесс старения организма. Большое количество антиоксидантов и калия, содержащееся в хурме, помогает вывести из организма лишнюю жидкость», — сообщила она.

По её словам, в хурме также содержится магний, способствующий нормализации работы сердца и нервной системы.

Ранее врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Екатерина Казачкова рассказала об особенностях употребления соли.