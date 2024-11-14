Врач назвал самые опасные для аллергиков места в доме

Стены, мягкая мебель, цветочные горшки – в числе мест, где скапливаются аллергены в квартире. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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К аллергенам, которые скапливаются в квартире круглогодично, эксперт отнес пылевых клещей и споры плесневелых грибов. Первые паразитируют на коже человека и животных, частицах пота и слюны. Размножаются они в постельном белье, мягкой мебели и коврах, выделяют опасные для аллергиков органические вещества, предупредил специалист.

"Плесневелые грибы встречаются в местах повышенной сырости: на стенах, трубах, в почве горшков для домашних растений. Когда они размножаются, выделяют в воздух споры, которые и являются аллергенами".

О наличии бытовой аллергии свидетельствуют приступы кашля и чихания, а также постоянная одышка, которые начинают проявляться только дома, пояснил эксперт.

"Постоянное присутствие аллергенов вызывает хронические воспаления, что нередко приводит к инвалидности. Например, выраженные респираторные аллергии у детей начинаются на третьем-четвертом году жизни. Если ничего не предпринять, в школе может проявиться хронический бронхит и бронхиальная астма. Из-за этого во взрослом возрасте не дадут допуск до ряда профессий", – рассказал Владимир Болибок.

Обезопасить себя можно, поддерживая чистоту, подчеркнул эксперт. Помимо регулярной влажной уборки, необходимо не забывать менять постельное белье и стирать при 60 градусах или порошками с акарицидными средствами, которые убивают пылевых клещей.

"Если в квартире появляется плесень, надо избавляться от сырости и проводить дезинфекцию таких мест, а затем косметический ремонт, – красить, заклеивать свежими обоями. Этого достаточно, чтобы убрать аллерген", – подчеркнул Владимир Болибок.

Высокой эффективностью в очистке воздуха отличаются фильтры, притом их рекомендуется подбирать в зависимости от типа аллергена в квартире.

"Водяные фильтры хорошо осаждают пылевых клещей. Но если речь идет о плесени, их применять не стоит, потому что они повышают влажность. С ней нужно бороться с использованием электростатического фильтра".

Ранее врач-аллерголог Александра Соболева предупредила, что опавшая листва может вызывать аллергию. По ее словам, плесневые грибы размножаются в органических субстратах деревьев и разносятся до тех пор, пока температура воздуха не опустится ниже -10.