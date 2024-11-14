Врач предупредила об опасных последствиях злоупотребления сосисками

Сосиски и колбасы могут быть опасны как для сердечно-сосудистой системы, так и для здоровья в целом, рассказала врач-диетолог Софья Елиашевич. О последствиях злоупотребления этими продуктами она предупредила в беседе с Life.

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По словам Елиашевич, сосиски и колбасы содержат много соли и консервантов, поэтому их употребление провоцирует повышение давления и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в этих продуктах много насыщенных жиров и натрия, которые могут привести к гипертонии и ухудшению здоровья сердца.

Доктор добавила, что недостаток пищевых волокон в сосисках и колбасах может привести к проблемам с пищеварением и запорам у тех, кто их ест. Чрезмерное употребление таких продуктов нарушает баланс полезных бактерий в кишечнике, что может вызвать воспаление и даже привести к развитию метаболического синдрома, предупредила Елиашевич.

«Хроническое воспаление, вызванное потреблением высококалорийной и обработанной пищи, также способствует развитию рака толстой кишки», — добавила она.

По словам диетолога, снизить риск всех этих смертельно опасных заболеваний можно, если ограничить количество переработанного мяса в рационе и вместо него есть более натуральные и здоровые продукты.

Ранее врач-невролог Анна Терехова рассказала, что продукты с глутаматом натрия могут спровоцировать приступ мигрени. По ее словам, склонным к мигреням людям стоит воздерживаться от колбас, сосисок и других готовых блюд с добавлением этого вещества.