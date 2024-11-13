Диетолог назвал продукты для повышения гемоглобина

Уровень гемоглобина очень важно поддерживать в норме, потому что он доставляет кислород во все органы организма человека. О том, какие продукты повышают его уровень в крови, «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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По его словам, за уровень гемоглобина отвечают белок, железо и факторы, которые способствуют их усвоению. На него хорошо влияют продукты, которые содержат:

Железо;

Белок;

Аскорбиновую кислоту.

«Условно, если за один прием пищи человек хочет учесть все эти пункты, хорошо будет съесть квашеную капусту и мясо, — сказал он. — Капуста богата аскорбиновой кислотой, а мясо — это железо и белок, которые при этом легко усваиваются».

Однако есть слишком много мясного Гинзбург не рекомендует.

«Несмотря на то что мясо повышает уровень гемоглобина, оно при этом снижает способность человека к долголетию», — заверил специалист.

Диетолог заметил, что также хорошо повышают гемоглобин и другие продукты, поэтому обязательно стоит включить в рацион:

Крупы;

Орехи;

Грубый хлеб;

Овощи и фрукты;

Рыбу;

Печень;

Птицу.

«Все эти продукты повышают уровень железа и белка в организме, увеличивают способность синтеза железа, за счет чего повышается гемоглобин», — заключил Гинзбург.

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