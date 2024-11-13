Профилактика рака: почему необходимо ходить к стоматологу

Стоматолог может распознать рак полости рта при наличии у пациента характерных симптомов, рассказал онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что наличие белого налета или постоянная сухость во рту могут свидетельствовать о предопухолевой патологии.

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«В первую очередь надо обращать внимание на белый налет. Это предопухолевая патология, как и постоянная сухость. Если опухоль начинает расти, она обычно растет в трех вариантах: либо формируется узловое образование на поверхности клетки, либо формируется язвочка. Опасен другой вариант, так называемый инфильтративный рост, когда ткань стала плотной, как будто инородное тело», — пояснил Черемушкин.

Он обратил внимание, что к симптомам рака относится стойкое покраснение. Кроме того, поделился врач, с возрастом и при ношении протезов могут возникнуть хронические воспалительные реакции. По словам онколога, отличить начало роста опухоли от хронической реакции довольно сложно, это может сделать только профессионал.

«Язвочки, узловые образования, покраснения — все это симптомы последних стадий рака. Ранняя форма, к сожалению, недоступна для оценки. Пока опухоль маленькая, никаких видимых изменений в организме мы не замечаем. Для профилактики лучше всего посещать эксперта, это наилучший вариант, при котором можно обнаружить онкологию на ранних стадиях. В первую очередь рак полости рта возникает, конечно, у курильщиков», — заключил онколог.

Психиатр-нарколог Виталий Холдин ранее предупредил, что курение и употребление алкоголя являются одними из основных причин развития рака груди. Специалист отметил, что курящие женщины в четыре раза чаще страдают от онкологии.