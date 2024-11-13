Терапевт назвал кашу, от которой стоит отказаться

Одной из самых бесполезных и даже вредных каш является манная - она обладает высоким гликемическим индексом, что связано с повышением сахара в крови. Если питаться такой едой регулярно, не включая белок в прием пищи, то можно незаметно набрать вес. Более подробно о продукте рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова.

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По словам врача, с одной стороны манная каша содержит много "быстрых" углеводов, с другой - в ней мало как белка, так и ценной - в том числе для нормальной работы кишечника - клетчатки.

«Недостаток последней может привести к нарушению работы ЖКТ», — пишет Ирина Баранова в своем Telegram-канале.

К слову, как раз пищевые волокна в продуктах способствуют контролю за уровнем сахара, помогают держать баланс. В этом смысле манная каша сильно уступает той же гречке или овсянке.

Каша не пойдет на пользу людям с диабетом или склонностью к ожирению - высокий гликемический индекс манки может повлиять на набор лишнего веса, рост жировой прослойки в проблемных местах, например, в области живота.

Кроме того, многие не знают, что в манной крупе содержится фитиновая кислота. Она препятствует усвоению некоторых важных минералов. Например, таких как кальций, железо и магний.

Таким образом, постоянное употребление манной каши может снизить уровень этих минералов в организме, подытожила врач.