Эндокринолог рассказал о пользе белого хлеба

Белый хлеб полезен за счет того, что является источником растительного белка, сложных углеводов и витаминов группы В, но нужно контролировать его количество в рационе и есть не более 150 граммов в день. Об этом сообщила врач-эндокринолог ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Кристина Подорожнюк.

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«В белом хлебе содержатся необходимые микроэлементы, витамины группы В и сложные углеводы. Также он является источником растительного белка», — рассказала она РИА Новости.

По ее словам, в рационе белый хлеб следует сочетать с овощами и белковыми продуктами. Можно также есть его вместе с жирами, например, с сыром.

«Если рассматривать с точки зрения полноценного рациона, то белый хлеб должен быть у каждого человека. Но необходимо контролировать его количество, чтобы этот продукт не стал вредным. Примерно 150 граммов в день хлеба белого можно съедать», — добавила медик.

Она уточнила, что нужно внимательнее относиться к употреблению белого хлеба людям с диабетом. Им лучше отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу, который изготовлен из более темной муки, отметила Подорожнюк.

Людям, страдающим от ожирения и диабета, необходимо отказаться от употребления белого хлеба. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Оксана Михалева.