В числе продуктов с наибольшим содержанием витамина С «рекордсменами» являются шиповник, квашеная капуста и болгарский перец. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Шиповник в этом перечне заслуженно занимает первое место, так как всего половины чашки его отвара хватает для восполнения суточного запаса витамина С, подчеркнула врач.

«Еще один чемпион – квашеная капуста. В ней витамина С гораздо больше, чем в свежем овоще», — отметила она.

Что касается болгарского перца, то желтый – самый «витаминизированный», хотя и в других видах полезных элементов более, чем достаточно.

Далее по содержанию витамина С следует черная смородина – она свои свойства сохраняет даже после заморозки, отметила Соломатина. Кроме того, она призвала включить в рацион богатые витаминами овощи и фрукты, в том числе цитрусовые и яблоки. Сохранению в организме витамина С помогает витамин Е, поэтому про него тоже не стоит забывать, считает врач. Она посоветовала включить в рацион богатые этим витамином растительное масло и печень.

Напомним, врачи отмечают, что витамин С крайне важен для организма, так как участвует в синтезе коллагена, из которого состоят кожа и соединительные ткани, защищает сердце и сосуды, снижает давление и уровень холестерина. При этом он не устойчив к высоким температурам, поэтому чай с лимоном и отвар шиповника не считаются надежными источниками данного микроэлемента.

Ранее врач развеял миф о том, что в межсезонье нужно больше употреблять витамина С.