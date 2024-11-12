Малышева назвала продукт, защищающий от деменции

Известная врач и телеведущая Елена Малышева назвала популярный в России продукт, который может помочь в защите от деменции.

По её словам, речь идёт о подсолнечном масле. В частности, она пояснила, что нехватка витамина E способна привести к деградации мозга, а его достаточное количество в рационе может защитить человека от деменции, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

«Витамина Е довольно много содержится в подсолнечном масле. Для восполнения суточной нормы вещества медики рекомендуют добавить в рацион около 45 граммов (три столовые ложки) масла», – резюмировала врач.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Малышева рассказала о влиянии рентгена на здоровье.