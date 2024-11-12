Как не посадить зрение на электронных книгах

Врач Светлаков: электронные книги не так вредят глазам, как телефоны или планшеты. Если выбирать между бумажными или электронными книгами, то менее вредны для глаз первые. Они не отсвечивают и не дают бликов, поэтому меньше нагружают зрительный орган. Но не все электронные девайсы однозначно посадят вам зрение. Как сделать их безопаснее, «Секрет» спросил у эксперта.

Как электронные книги влияют на зрение

Утверждение, что электронный носитель ощутимо портит здоровье глаз, спорно, если поделить их на два типа — телефоны с обычной матрицей и электронные книги со специально разработанными электронными чернилами, рассказал «Секрету» врач-офтальмолог Кирилл Светлаков.

Первые действительно будут светить в глаза, а вот вторые не бликуют и не отсвечивают.

«Электронные книги со специальными чернилами не имеют подсветки либо оснащены специальной отражённой подсветкой, которая не влияет негативным образом на здоровье глаз. Подобные носители можно смело использовать для чтения», —Кирилл Светлаков.

Правда, такие девайсы стоят довольно дорого, а функционал у них небольшой по сравнению с теми же планшетами — ими можно пользоваться только для чтения.

Как сделать электронную книгу безопасной для глаз

Если вы собираетесь читать книги в электронном виде, учитывайте эти факторы, чтобы не посадить зрение:

1. Размер шрифта

Оптимальным считается 12-й. Причём неважно, читаете вы электронную книгу или бумажную, сказал собеседник «Секрета».

«Если шрифт мелкий, что характерно в основном для телефонов, где часто стоит десятый размер, тогда глазу сложнее воспринимать информацию, а значит, он будет напрягаться сильнее, что приносит вред и повышает риск развития миопии (близорукости)», —Кирилл Светлаков.

2. Освещение

Оно должно быть достаточно ярким — примерно 200–300 люмен.

«Очень вредно читать в темноте. С книгой это вряд ли получится, а с телефоном можно спокойно поглощать информацию с экрана даже при таком фоне. Только это крайне вредно для состояния наших глаз. Вот почему воспринимать текст с любого носителя при недостатке света не рекомендуется», —Кирилл Светлаков.

3. Размер/диагональ

Диагональ экрана желательно должна составлять 30 см.

Тогда в неё помещается оптимальное количество информации в нужном шрифте.

4. Дистанция

Держать книгу нужно на расстоянии 40–45 см от уровня глаз.

Из-за маленького размера шрифта многие слишком близко подносят цифровые устройства к глазам, чтобы прочитать информацию. Такая привычка вредит глазам, сказал Светлаков.