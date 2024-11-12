Невролог подсказала необычные способы борьбы со стрессом

Многозадачность и высокий темп жизни приводят к хроническому стрессу, предупредила невролог Екатерина Демьяновская. Необычные способы борьбы с нервным перенапряжением она подсказала в беседе с «Известиями».

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По словам Демьяновской, прежде всего необходимо исправить режим дня, поскольку полноценный сон — уже «большой шаг к снижению уровня стресса». Также она посоветовала выработать привычку вечером составлять план дел на следующий день.

«Такое планирование займет всего 10-15 минут, зато позволяет примерно рассчитать время на каждую задачу, вернуть чувство контроля и снизить тревожность. Из эффективных профессиональных способов борьбы со стрессом следует отметить копинг-стратегии — методы регулирования поведения и эмоций в условиях напряжения, которым обучает психотерапевт», — объяснила она.

Бороться со стрессом помогут положительные эмоции, поэтому необходимо выделять время на встречи с друзьями, хобби, чтение или просмотр сериалов, напомнила врач. Посоветовала она и сформировать «банк положительных эмоций» — отметить и запомнить приятные для себя моменты из собственного опыта, а во время стресса мысленно обращаться к хорошим воспоминаниям.

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