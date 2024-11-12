Вред и польза стевии: стоит ли полностью заменять сахар

Все больше людей переходит на ЗОЖ и задумывается о вариантах замены сахара, от которого не так-то просто отказаться. На ум сразу же приходит стевия — растение, известное как компонент сахарозаменителя. Мы поговорили с диетологом Александром Астафьевым, который подсказал, в чем вред и польза растения и нужно ли оно в рационе.

Что такое стевия

Как мы уже говорили, стевия — растение, а точнее кустарник. В его листях содержатся гликозиды стевиола, что и является тем самым сахарозаменителем. Стевия растет по большей части в Китае, Бразилии и Японии. Ее часто добавляют в выпечку или просто заваривают с чайными листьями.

В чем польза стевии

Помимо своей основной функции — растительный заменитель сахара, стевия обладает еще и противовоспалительными свойствами, что особенно важно для людей, страдающих заболеваниями ЖКТ.

Так ли она необходима в качестве заменителя сахара? Точного ответа на этот вопрос не существует, как поясняет наш эксперт. В некоторых исследованиях стевия давала положительный результат, не провоцируя повышение глюкозы в крови, однако есть и другие научные работы, в результате которых не было выявлено значительного улучшения состояния после употребления стевии.

Что точно доказано — стевия не принесет дополнительных калорий.

Стевия и диабет

К плюсам можно отнести тот факт, что стевия не поднимает уровень глюкозы в крови и не влияет на инсулин. Не забывайте, что в готовые подсластители на основе стевии могут подмешивать сахара, так как вкус растения довольно горький. В этом смысле стоит быть осторожнее при покупке готового сахарозаменителя и внимательно читать состав.

В каких количествах можно употреблять стевию

Как говорит наш эксперт, суточная норма не должна превышать 4 мг на кг веса. При этом некоторые сахарозаменители содержат сахароспирты, а значит, могут вызывать вздутие живота и расстройство желудка.

Так ли необходима стевия в рационе

По словам диетолога, само включение стевии не делает ваш рацион автоматически здоровым. Необходимо скорректировать меню по собственным потребностям и придерживаться комфортного рациона, сохраняя баланс. Стевия в этом случае является лишь вспомогательным продуктом, если вы планируете снизить употребление сахара.