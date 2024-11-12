Названы привычки, грозящие раком челюсти

Рак челюсти грозит курильщикам, любителям острой пищи, а также людям с хроническим гайморитом, рассказала NEWS.ru стоматолог Наталья Тышкевич. Врач подчеркнула, что данному виду онкологии подвержены работники горячих цехов. Собеседница добавила, что заболевание отличается «очень агрессивным характером».

Рак челюсти — очень агрессивная онкология, с трудом поддается лечению. Одной из самых распространенных причин развития рака челюсти является хронический гайморит. Предшественниками заболевания являются хронические травмы слизистой оболочки рта. В группе риска также находятся курильщики, — отметила Тышкевич.

Эксперт объяснила, что острые блюда раздражают слизистую полости рта, что при длительном воздействии может привести к заметным изменениям в тканях. Тышкевич напомнила, что в горячем цехе высокая температура негативно влияет на здоровье слизистых оболочек.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что вред употребления мяса в первый прием пищи сильно преувеличен. Специалист посоветовала при желании есть на завтрак нежирное мясо с овощами. По ее словам, сложности могут возникнуть только у тех, у кого по утрам нет аппетита или есть привычка завтракать в виде перекуса. Гастроэнтеролог отметила, что сочетание мяса с большим количеством овощей минимизирует риски онкологических процессов толстой кишки.