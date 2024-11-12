Доктор рассказала о вреде сосисок

"Этот продукт вызывает рак": Врач Баранова назвала опасный завтрак
Стоит несколько раз подумать, прежде чем отдать предпочтение какому-либо продукту на полке, даже если товар выглядит привычным и соблазнительным. Об этом пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова, рассуждая о том, почему она не купит для себя и своей семьи сосиски. Последние стали для многих простым вариантом быстрого завтрака. Но терапевт выразила уверенность, что это далеко не лучший выбор.
"Этот продукт вызывает рак. Многочисленные исследования уже давно подтвердили его связь с самыми серьезными проблемами для здоровья", - пишет врач.
Как объяснила Ирина Баранова, в безобидном на первый взгляд продукте есть вещества, которые признаны канцерогенами. То есть, по ее словам, они способны "запускать в организме процессы, приводящие к развитию опухолей".
Дело еще и в том, что продукт проходит обработку улучшающими внешний вид и срок годности консервантами и усилителями вкуса. Также в составе зачастую есть стабилизаторы и нитриты. Если есть пищу с таким составом регулярно, но повышается риск развития опасных процессов в кишечнике и желудке, добавила кандидат медицинских наук.
Ранее Ирина Баранова рассказала о полезной еде, которая помогает предотвратить простудные заболевания. Врач обратила особое внимание на квашеную капусту, в которой содержатся микроорганизмы и молочная кислота, способствующие восстановлению кишечника. Также в список попал чайный гриб, некоторые фрукты (несладкие цитрусовые, киви). Кроме того, врач отметила, что пойдет на пользу небольшой кусочек сала - продукт стимулирует выработку желчи.