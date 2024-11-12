Доктор рассказала о вреде сосисок

Стоит несколько раз подумать, прежде чем отдать предпочтение какому-либо продукту на полке, даже если товар выглядит привычным и соблазнительным. Об этом пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова, рассуждая о том, почему она не купит для себя и своей семьи сосиски. Последние стали для многих простым вариантом быстрого завтрака. Но терапевт выразила уверенность, что это далеко не лучший выбор.

© Российская Газета

"Этот продукт вызывает рак. Многочисленные исследования уже давно подтвердили его связь с самыми серьезными проблемами для здоровья", - пишет врач.

Как объяснила Ирина Баранова, в безобидном на первый взгляд продукте есть вещества, которые признаны канцерогенами. То есть, по ее словам, они способны "запускать в организме процессы, приводящие к развитию опухолей".

Дело еще и в том, что продукт проходит обработку улучшающими внешний вид и срок годности консервантами и усилителями вкуса. Также в составе зачастую есть стабилизаторы и нитриты. Если есть пищу с таким составом регулярно, но повышается риск развития опасных процессов в кишечнике и желудке, добавила кандидат медицинских наук.

Ранее Ирина Баранова рассказала о полезной еде, которая помогает предотвратить простудные заболевания. Врач обратила особое внимание на квашеную капусту, в которой содержатся микроорганизмы и молочная кислота, способствующие восстановлению кишечника. Также в список попал чайный гриб, некоторые фрукты (несладкие цитрусовые, киви). Кроме того, врач отметила, что пойдет на пользу небольшой кусочек сала - продукт стимулирует выработку желчи.