Замороженный лимон оказался полезен для здоровья

Обычно из лимона мы выжимаем сок, а остальное выбрасываем. Но на самом деле этот фрукт полезен для здоровья целиком.

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Вот почему вам стоит попробовать замороженный лимон.

Он восстанавливает кожу. А ещё помогает избежать старения.

Полезен для костей. В замороженном виде лимон укрепляет сухожилия и кости.

Обладает антиоксидантными свойствами.

Помогает лучше усваиваться веществам. Речь идёт о железе.

Защищает от большинства заболеваний, связанных с мозгом.

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Используется при язве желудка, гриппе, простуде. Лимон укрепляет иммунитет.

Борется с вредными бактериями, инфекциями, грибками. Также лимон защищает от цинги, сердечных болезней.

Ускоряет заживление ожогов и ран.

Помогает сбросить вес. Всё потому, что замороженный лимон ускоряет метаболизм. Кроме того, этот фрукт снижает уровень холестерина.

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