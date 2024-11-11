Замороженный лимон оказался полезен для здоровья

Названы преимущества для здоровья замороженного лимона
Обычно из лимона мы выжимаем сок, а остальное выбрасываем. Но на самом деле этот фрукт полезен для здоровья целиком.
Вот почему вам стоит попробовать замороженный лимон.
Он восстанавливает кожу. А ещё помогает избежать старения.
Полезен для костей. В замороженном виде лимон укрепляет сухожилия и кости.
Обладает антиоксидантными свойствами.
Помогает лучше усваиваться веществам. Речь идёт о железе.
Защищает от большинства заболеваний, связанных с мозгом.
Используется при язве желудка, гриппе, простуде. Лимон укрепляет иммунитет.
Борется с вредными бактериями, инфекциями, грибками. Также лимон защищает от цинги, сердечных болезней.
Ускоряет заживление ожогов и ран.
Помогает сбросить вес. Всё потому, что замороженный лимон ускоряет метаболизм. Кроме того, этот фрукт снижает уровень холестерина.
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