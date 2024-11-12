Ромашковый чай: польза и вред для организма

Ромашковый чай считается действенным средством для улучшения сна и гармонизации тревожных состояний. «Лента.ру» разбирается, какой химический состав у чая с ромашкой, действительно ли этот напиток может помочь при диагностированных заболеваниях, а также сколько чашек ромашкового чая можно пить в день.

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Ромашковый чай: что это такое

Ромашковым чаем традиционно называют настой измельченных цветков ромашки лекарственной. По сути, это не чай — в нем нет листьев чайного куста, растения Camellia sinensis, пояснил в беседе с «Лентой.ру» основатель чайной «Нитка» Андрей Колбасинов.

Напиток относится к разряду фиточаев — травяных настоев, приготовленных путем заваривания цветков и ягод.

«С появлением в России чая из-за подобного способа заваривания чаем стали называть и другое горячее питье. Отвары и настои из ромашки, брусники, смородины — тоже стали именовать чаем», — Андрей Колбасинов, основатель чайной.

Такие напитки корректно называть не чаями, а тизанами, Иван Соколов.

Как появился ромашковый чай?

«До появления чая на Руси пили разнообразные отвары из трав, ягод и фруктов», — говорится в книге Андрея Колбасинова «Русская чайная традиция».

Такие напитки называли взварами или узварами, от глагола «взваривать», то есть варить до кипения. Выбор растений для приготовления взваров сильно зависел от региона. Обычно за основу травяных взваров брали цветки ромашки, листья смородины, душицу, зверобой и другие травы. Несмотря на широкую географию употребления, взвар считался не повседневным напитком, а скорее лечебным — его пили, чтобы поправить здоровье.

Состав ромашкового чая

Ромашка содержит более 120 химических составляющих, рассказала «Ленте.ру» эндокринолог-диетолог, руководитель практики WeCare Юлия Каминарская. По ее словам, наиболее важные из них — флавоноиды.

Основные химические компоненты чая с ромашкой:

флавоноиды;

кумарины;

летучие масла;

терпены;

органические кислоты;

полисахариды.

Эндокринолог-диетолог уточняет, что масло ромашки также содержит биологически активные вещества: терпеноиды (альфа-бисаболол и его оксиды), азулен.

Полезные свойства

Исследователи сходятся во мнении, что настой ромашки может положительно влиять на здоровье. По словам Юлии Каминарской, в лабораторных исследованиях были подтверждены противомикробное и антиоксидантное действия ромашкового настоя. Также были выявлены спазмолитический и противовоспалительный эффекты. Доказана и способность ромашки снижать уровень тревоги.

Кроме того, кумарин в составе ромашки разжижает кровь и расширяет сосуды. Именно поэтому ромашковый чай не рекомендуют сочетать с кумадином и добавками с аналогичными свойствами.

Эндокринолог советует пить ромашковый чай, чтобы разнообразить свой рацион при отказе от напитков, содержащих много сахара. Есть исследования, которые продемонстрировали улучшение показателей углеводного обмена у диабетиков при употреблении отвара ромашки.

Борьба с воспалениями

Традиционно ромашка используется как противовоспалительное, антиоксидантное и заживляющее лекарственного средство. В чай ее добавляли для лечения ушных и глазных инфекций, а также при различных бактериальных инфекциях кожи, полости рта, десен и дыхательных путей.

Настой ромашки способствует устранению вирусов и бактерий, именно поэтому ее можно пить при боли в горле. Тем не менее роль ромашкового чая в лечении простуды достаточно не изучена, отметила Юлия Каминарская, но обильное питье теплой жидкости всегда рекомендуется врачами для облегчения симптомов ОРВИ.

Облегчение симптомов депрессии и тревоги

Ромашковый настой часто использовался как мягкое седативное средство для лечения истерии, ночных кошмаров, бессонницы и других проблем со сном. Этот чай также применяли для лечения колик у детей.

Ромашковый чай традиционно пьют для снижения стресса и уровня тревоги, подтвердила Юлия Каминарская. Кроме того, в исследовании 2015 года пришли к выводу, что ромашковый чай может уменьшить выраженность депрессии и улучшить качество сна молодых матерей.

Уменьшение тревоги было выявлено и в исследовании при использовании экстракта ромашки у пациентов с генерализованным тревожным расстройством, добавила эндокринолог-диетолог. Но, по ее словам, положительный эффект был крайне умеренным и выявлен только в случае легких форм расстройства.

«Ромашковый чай никак не сможет заменить медикаменты и психотерапию, поэтому если человека беспокоят симптомы депрессии и тревоги, то лучше все же обратиться к специалисту для подбора лечения», — Юлия Каминарская, эндокринолог-диетолог.

Улучшение пищеварения

Ромашка часто используется в народной медицине разных стран при проблемах с желудочно-кишечным трактом, отметила Юлия Каминарская. По ее словам, небольшие исследования показали способность ромашки улучшать пищеварение и снижать неприятные симптомы, например, боли в животе.

Тем не менее, как отмечает специалист, этих данных недостаточно, чтобы назначать ромашку как средство для лечения заболеваний ЖКТ — она не заменит лекарственные препараты.

Улучшение состояния кожи

Ромашковый чай применяется в косметических процедурах благодаря своим успокаивающим и противовоспалительным свойствам. Он помогает улучшить состояние кожи, снимает раздражение, покраснения, ускоряет заживление ран, устраняет гиперпигментацию и прыщи.

Помощь в лечении опухолей щитовидной железы

Проведенное в Греции исследование 2015 года выявило, что целебные свойства ромашки распространяются и на новообразования щитовидной железы и, предположительно, могут влиять и на доброкачественные, и на злокачественные опухоли, поделилась Юлия Каминарская.

«Звучит красиво, но важно понимать, что данное исследование было наблюдательным, то есть не исключено влияние огромного количества факторов. Именно поэтому не стоит питать особые надежды на ромашку при лечении щитовидной железы», — предупредила специалист.

Вред

Использование цветков ромашки в целом безопасно, отмечает Юлия Каминарская. По ее словам, важно помнить о двух моментах:

средства растительного происхождения достаточно часто вызывают аллергические реакции; ромашка влияет на действие таких препаратов, как циклоспорин (препарат, применяемый после трансплантации органов) и варфарин (уменьшает свертываемость крови) — их совместный прием может привести к серьезным побочным эффектам.

«Не исключено, что ромашка может взаимодействовать с другими лекарствами, поэтому я бы не рекомендовала ее постоянное употребление при необходимости регулярного приема лекарств. Также я бы не ожидала какого-то серьезного улучшения здоровья от ромашкового чая», — Юлия Каминарская, эндокринолог-диетолог.

Как часто можно пить ромашковый чай?

Не существует четких правил относительно регулярности употребления ромашкового чая. Дозировки, используемые в исследованиях, варьируются. В регистре лекарственных средств России указано, что теплый ромашковый настой следует принимать два-три раза в сутки.

Противопоказания к применению

Для выявления прямых противопоказаний к употреблению ромашкового чая следует обратиться к врачу. В инструкциях к ромашке аптечной обычно указываются:

аллергия;

гипотония;

несовместимость с другими препаратами;

беременность;

кормление грудью.

Беременность

Производители фармацевтических средств не рекомендуют пить чай с ромашкой при беременности, это может быть опасным. Так, исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление ромашки в третьем триместре беременности связано с повышенным риском преждевременных родов, а также меньшим весом новорожденных.

Проблемы с пищеварением

Фармацевты не рекомендуют употреблять ромашковый чай в больших количествах. Это может привести к проблемам с пищеварением — к раздражению желудка и кишечника.

Во избежание ухудшения здоровья, а также для консультации о дальнейшем употреблении напитка следует обратиться к врачу.

Как приготовить чай с ромашкой

Напиток можно приобрести в магазине, аптеке или сделать самому в домашних условиях.

Сбор ромашки

Если вы планируете собирать ромашку самостоятельно, это следует делать в период цветения растения — с середины июня по август. Цветки должны быть полностью открыты.

Ромашку лучше собирать вдали от города и крупных автомагистралей.

Заваривание

«Особенного способа приготовления настоя нет: как при заваривании любого другого чая, следует залить цветки ромашки горячей водой на 5 минут», — пояснил Андрей Колбасинов.

По его словам, с ромашкой хорошо сочетаются:

мята;

листья ежевики;

листья малины.

В ромашковом чае почти нет танинов — природных дубильных веществ, которые придают листьям выраженную горечь и нужны растениям для защиты от вредителей. В ромашке танинов мало, поэтому ее сложно «перезаварить», даже если передержать настой.

В магазинах можно найти ромашковый чай в пакетиках. Метод заваривания почти не отличается от заваривания чая, однако более точную информацию всегда можно найти на упаковке.