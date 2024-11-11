Сомнолог посоветовал упражнение, помогающее уснуть

Бессонница может быть вызвана стрессом, неправильным режимом дня, проблемами со здоровьем и другими причинами, рассказала врач-сомнолог, врач-кардиолог Наталия Золотарева. В беседе с «Газетой.Ru» она раскрыла несколько упражнений, которые помогают заснуть.

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В частности, Золотарева порекомендовала попробовать технику прогрессивной мышечной релаксации.

«Прогрессивная мышечная релаксация — это техника, которая заключается в последовательном напряжении и расслаблении различных групп мышц тела. Начинайте с мышц ног и постепенно двигайтесь вверх к голове, напрягая каждую группу мышц около 5 секунд, а затем расслабляйте ее около 30 секунд», — объяснила сомнолог.

Кроме того, она порекомендовала начать заниматься дыхательным упражнением «4-7-8». Для его выполнения нужно сделать вдох носом на счет «четыре», далее задержать дыхание на счет «семь», выдохнуть через рот на счет «восемь». Она уточнила, что этот цикл нужно периодически повторять днем, а также перед сном, чтобы замедлить сердцебиение и расслабить нервную систему.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалко рассказала, что для хорошего сна стоит соблюдать по вечерам несколько простых правил. Прежде всего за четыре часа до сна нужно отказаться от тяжелой, острой, сладкой пищи, содержащих кофеин напитков и продуктов, чая, газированных напитков, шоколада.