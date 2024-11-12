Офтальмолог рассказала, как надолго сохранить здоровье глаз

Следование простому правилу «20 — 20 — 20», чтение при достаточно ярком освещении, а также регулярные осмотры у специалиста позволит надолго сохранить здоровье глаз. Об этом рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Мария Левина.

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По словам медика, названное правило состоит в том, чтобы каждые 20 минут отвлекаться и на 20 секунд фокусировать свой взгляд на находящихся вдали объектах. Такое нехитрое упражнение поможет расслабить мышцы глаз и сбросить лишнее напряжение. Для снижения нагрузки врач также рекомендовала делать некоторые паузы во время чтения с бумаги или с экрана смартфона. Доктор настаивает, что в любом случае необходимо отдавать предпочтение естественному свету, который должен падать на книгу под углом.

— Предостерегаю от работы за компьютером и чтения с гаджетов в темноте. Монитор не должен быть единственным источником света в помещении, — передает слова Левиной «Москва 24».

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