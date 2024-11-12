Нутрициолог: здоровое питание — это образ жизни, а не диета

Огромное количество диет существует в мире, и вроде бы многие из них работают. Однако вся беда такого подхода в том, что он имеет временные рамки, рассказала ИА sovainfo.ru специалист по питанию, нутрициолог и психолог Ирина Пронягина.

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"Есть даже такое понятие "диетическое мышление". Человек думает, что он не похудеет, если не сядет на диету. Важно понимать, что диета - это всегда вред. Это ограничения в питании, которые могут привести к расстройству пищевого поведения или срыву. Беда диет в том, что когда они заканчиваются, человек возвращается в привычный образ жизни и срывается. Получается, что после жестких диет человек не только возвращает все то, что сбросил, но и набирает новое".

Здоровое питание - это не диета. Это сбалансированное питание по содержанию белков, жиров, углеводов и клетчатки.

"На самом деле особых усилий такое питание не требует. Главное - один раз понять принцип и потом просто жить по нему", - отмечает Ирина.

В то же время, одной перестройки питания недостаточно. Подход должен быть комплексным, подчеркнула она.

Перерыв между полноценными приемами пищи должен быть три-четыре часа.

"Если человек не может выдержать это время без еды, можно перекусить. Я считаю, что самым верным перекусом являются орехи, если, конечно, нет аллергии. На втором месте овощи, на третьем - белок".

Нутрициолог отметила, что даже при бешеном ритме или постоянном нахождении вне дома можно придерживаться правильного питания. Даже в кафе с фастфудом можно найти полезное блюдо, например, салат или морковные палочки, уверена она.

Кроме того, есть и небольшие лайфхаки, которые позволяют унять голод, если нет возможности поесть полноценно.