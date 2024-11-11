Названы продукты, которые укрепляют эмаль зубов

Зубную эмаль могут укрепить рыба, грецкие орехи, молочные продукты и хлеб грубого помола, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. По словам специалистов, также на зубы положительно влияют зеленые овощи, миндаль и фасоль.

По данным издания, в этих продуктах содержится кальций и фтор. Также для здоровья зубов полезны витамин B12, железо и витамин C. Его можно найти в болгарском перце и апельсинах. Кроме того, рекомендуется есть фрукты и овощи, чтобы поддерживать здоровье десен, так как эти продукты являются грубоволокнистой пищей, добавили в ведомстве.

Ранее ученые из Университета Колорадо в Боулдере доказали, что на зубных щетках и душевых лейках обитают бактерии, которые укрепляют полость рта и иммунитет. Они призвали избегать применения агрессивных антибактериальных средств во время очистки предметов и вместо этого просто промывать щетки и лейки теплой водой. Исследователи проверили микробиом на щетках и лейках в домах граждан США.

До этого стоматолог-терапевт Алексей Сошников предупредил, что использование спиртовых настоек и алкоголя для борьбы с зубной болью опасно для здоровья. По его словам, этот вид самолечения может нанести ощутимый вред.