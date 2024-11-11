Почему частые перекусы могут привести к проблемам со здоровьем

Частые перекусы могут привести к проблемам с массой тела в случае переедания или недоедания при таком варианте питания, объяснил в беседе с «ФедералПресс» врач — эндокринолог-диетолог Павел Баранов. По его словам, если же калорийность и сбалансированность пищи не меняется, то человеку ничего не угрожает.

Частые перекусы сами по себе не могут привести к проблемам со здоровьем при условии, что рацион человека остается в меру калорийным, сбалансированным и разнообразным и адекватно удовлетворяет потребность человека в питательных веществах, — подчеркнул врач.

Он добавил, что недоедание при дробном питании, если у человека и без того низкая масса тела, может привести к истощению организма. При этом повышение калорийности рациона при лишнем весе могут усугубить проблемы, связанные с ожирением.

При этом миф о том, что дробное питание становится причиной инсулинорезистентности, не соответствует действительности, подытожил Баранов.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал: чтобы не набрать вес, нужно каждый день ходить пешком хотя бы по полчаса. По его словам, необходимо также высыпаться и контролировать массу тела. Для сдерживания веса полезны овощи и фрукты, зелень, ягоды, яйца, орехи, восточные приправы и кисломолочные продукты, указал эксперт.