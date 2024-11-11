Трихолог предупредила о риске выпадения волос из-за ношения шапки

Это может произойти, если не снимать головной убор в помещении.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач Виктория Толстоносова.

«В холодное время происходит спазм сосудов. Шапки, головные уборы носить, конечно, нужно. Но нельзя носить шапки или головные уборы длительное время. Многие сейчас, особенно молодёжь, на улицах ходят в шапках, в помещениях шапку не снимают. В этом случае повышается сальность, и это может спровоцировать выпадение волос. Поэтому на улице носите головные уборы — это защитит вашу кожу. А в помещениях нужно обязательно снимать. Капюшон в общем-то может заменить шапку. Нужно использовать головные уборы из натуральных материалов, синтетические лучше ограничить».

Ранее трихолог объяснила активное выпадение волос осенью. Это закономерный процесс из-за нехватки витаминов и микроэлементов.