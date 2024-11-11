Почему от кофе хочется спать: три причины

Чашечка крепкого кофе помогает проснуться утром и зарядиться энергией днём. Но бывает, что напиток даёт обратный эффект — вызывает сонливость. «Клопс» узнал у врача-терапевта Алёны Береговой, почему так происходит.

После кофе многие люди испытывают не желанную бодрость, а наоборот, чувство усталости. Это достаточно распространённое явление, которое могут вызывать как минимум три причины, прокомментировала доктор.

Почему может клонить в сон

1. Если вы пьёте кофе с сахаром или сиропом, у вас поднимается уровень глюкозы в крови.

«А через полтора-два часа он снизится и появится сонливость как ответная реакция организма», — пояснила терапевт.

2. Чрезмерное употребление кофеина также может давать эффект усталости. В организме начнёт вырабатываться много аденозина — вещества, которое защищает нервную систему от перегрузки.

«Чтобы нейтрализовать действие напитка, аденозин будет накапливаться в организме во время бодрствования и вызывать сонливость», — отметила врач.

В одной чашке кофе содержится примерно 80-100 мг кофеина. А суточная норма в день — не более 400. Неплохо помнить, что бодрящее вещество имеется также в шоколаде, энергетиках и биодобавках, — например, на основе женьшеня, обратила внимание Береговая.

3. Проблемы со сном. Если вы систематически не высыпаетесь, то никакие кофейные напитки вам взбодриться не помогут.

Обязательно следите за количеством и качеством кофе, рекомендует врач. Соблюдайте питьевой режим и избегайте сладких дополнений. Тогда ваш любимый напиток пойдёт только на пользу.

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