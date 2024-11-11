Какой должна быть зимняя обувь

Правильная зимняя обувь должна обладать тремя главными свойствами – быть теплоизоляционной, водоотталкивающей и дышащей. Об этом рассказал врач-травматолог, ортопед Сергей Малыхин, предает РИАМО.

По словам врача, низкие температуры, влажность, снег и лед могут привести к различным проблемам со здоровьем, включая обморожения, заболевания суставов и кожи.

«Важно выбирать обувь, которая обеспечит должную защиту и комфорт в таких условиях. Правильная зимняя обувь должна быть теплоизоляционной, водоотталкивающей и дышащей», – отметил Малыхин.

Врач особо отметил важность использования качественного утеплителя, который предотвратит переохлаждение ног. Для обеспечения максимальной защиты от холода необходимо выбирать обувь с подкладкой из натуральных утеплителей, таких как мех, или синтетических материалов.

«Также важна ткань, из которой изготовлен верх обуви: она должна быть водоотталкивающей и дышащей. Толщина подошвы также играет важную роль в сохранении тепла, так как она служит изоляцией между ногами и холодной поверхностью», – пояснил ортопед.

Обувь с толстой и прочной подошвой улучшает сцепление с поверхностью, что особенно важно на обледенелых участках дороги, заключил Малыхин.

Ранее эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов рассказал, что в сезон холодов уличная обувь должна быть на низком каблуке с рельефной подошвой из пористого материала.