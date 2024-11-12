Медики сообщили, как предотвратить развитие диабета

Сахарный диабет – это грозное заболевание, существенно снижающее качество жизни и повышающее риск развития серьезных осложнений, таких как болезни сердца, почек, зрения и нервной системы. Однако, в отличие от диабета первого типа, развитие диабета второго типа в значительной степени зависит от нашего образа жизни и поддается профилактике. Врачи городской больницы №5 Уфы и Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики подчеркивают важность активных мер по предотвращению этого распространенного заболевания.

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Прежде чем перейти к профилактике, необходимо понимать, что сахарный диабет подразделяется на два основных типа:

Диабет первого типа (инсулинозависимый). Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма атакует клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. В результате инсулин не вырабатывается вовсе, и глюкоза не может поступать из крови в клетки организма. К сожалению, диабет первого типа предотвратить невозможно. Лечение заключается в постоянном введении инсулина.

Диабет второго типа (инсулиннезависимый). При этом типе поджелудочная железа производит инсулин, но организм не может эффективно его использовать (инсулинорезистентность). Глюкоза накапливается в крови, приводя к гипергликемии. В отличие от первого типа, диабет второго типа во многих случаях можно предотвратить или отсрочить его развитие.

Врачи настаивают на том, что активная профилактика диабета второго типа – это не просто рекомендация, а необходимость для сохранения здоровья. Ключевыми элементами профилактики являются:

Физическая активность. Ежедневные 30 минут умеренных физических нагрузок (быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде) играют важнейшую роль в улучшении чувствительности к инсулину и снижении уровня сахара в крови.

Здоровая диета. Сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирным белком и ограниченное количеством жиров и сахара, – это основа профилактики. Избегайте переедания и употребления рафинированных углеводов.

Республиканский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики предлагает простой тест из восьми вопросов, который поможет оценить ваш индивидуальный риск развития сахарного диабета. В нем содержатся вопросы о семейном анамнезе (наличие диабета у близких родственников), массе тела и индексе массы тела (ИМТ), образе жизни (физическая активность, питание), наличии сопутствующих заболеваний (например, артериальной гипертензии) и тд.

Прохождение подобного теста и консультация врача помогут оценить ваши индивидуальные риски и разработать план профилактики, адаптированный к вашим особенностям.

Люди с преддиабетом подвержены риску сердечных приступов, инфаркта или инсульта, особенно если уровень сахара в крови превышает 6,4 ммоль/л.