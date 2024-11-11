Эндокринолог назвала лимон полезным для мужского здоровья

Эндокринолог Екатерина Янг назвала лимон полезным для мужского здоровья продуктом и отметила, что он положительно влияет на эрекцию и здоровье сердца и сосудов в целом. О пользе этого фрукта врач рассказала в своем Telegram-канале.

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По словам доктора, лимон укрепляет иммунитет и помогает бороться с инфекциями благодаря высокому содержанию витамина С. Также этот фрукт улучшает кровообращение и укрепляют стенки сосудов, а это положительно сказывается на эрекции и здоровье сердца. Антиоксиданты, содержащиеся в лимоне, защищают предстательную железу от воспаления и других болезней, добавила Янг.

«Лимон может улучшать чувствительность к инсулину и способствовать более стабильному уровню сахара в крови. Это особенно важно для мужчин, которые хотят предотвратить развитие диабета», — объяснила эндокринолог.

К тому же, продолжила Янг, лимонная кислота помогает выводить из организма избыток кальция, благодаря чему снижается риск образования камней в почках. Кроме того, сок лимона помогает пищеварению и усвоению витаминов из пищи, заключила специалистка.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг назвала лучшие продукты для людей старше 50 лет. В частности, она посоветовала есть рыбу и чеснок.