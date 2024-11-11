Чем опасна привычка не сливать первичный бульон при варке

Первичный бульон необходимо сливать после 15 минут варки, так как в нем содержится слишком много жира, пуриновых оснований и мочевой кислоты, рассказала NEWS.ru эндокринолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мария Калошина. Она отметила, что подобный продукт вреден людям с заболеваниями сердца и повышенным уровнем холестерина.

При варке в первичный бульон попадает большее количество животного жира и экстрактивных веществ — пуриновых оснований и мочевой кислоты. Чтобы переварить эти вещества, организм должен выработать большее количество ферментов и желчи, — добавила Калошина.

Медик напомнила, что от крепких бульонов стоит отказаться маленьким детям и пожилым людям. У последних ферментов недостаточно, объяснила Калошина. Кроме того, крепкие бульоны противопоказаны людям, у кого в роду есть случаи подагры, а также страдающим хроническим панкреатитом и болезнями желчевыводящих путей, рассказала эндокринолог.

Большое количество животного жира противопоказано людям с атеросклерозом. Также в первичном бульоне возможно присутствие каких-либо загрязнений, если мясо, например, хранилось в непригодных условиях. Необходимо прокипятить мясо в воде не менее 15 минут, далее слить воду с такими попавшими веществами, промыть мясо и залить новой водой для повторной варки, — заявила Калошина.

Медик отметила, что при варке в обязательном порядке нужно очищать мясо от шкурки и соединительной ткани, так как в них больше всего накапливается вредных веществ. Калошина напомнила, что замачивание мяса в воде в течение 30 минут перед варкой «вытянет» вредные вещества и позволит сохранить вкус крепкого первичного бульона.

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