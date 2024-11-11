Врач раскрыл, в чем опасность избытка витамина D для здоровья

Витамин D способствует усвоению кальция. Однако переизбыток данного элемента может быть опасен. Об этом сообщил к.м.н., ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» (HealthNet) Андрей Мартюшев-Поклад, передает RT.

«Существует мнение об опасности и даже токсичности витамина D. Оно связано с тем, что витамин способствует усвоению кальция, и избыток кальция в крови может быть небезопасен, если человек испытывает дефицит еще двух важных веществ: витамина К2 и магния. Поэтому безопаснее всего принимать витамин D в сочетании с этими веществами», – рассказал врач.

Эксперт добавил, что осенью дефицит солнца снижает уровень витамина D. Это является источником стресса. Если человек постоянно принимает витамин D, то необходимо периодически проверять его уровень в крови, посоветовал врач.