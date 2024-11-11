Невролог рассказал, как с утра быть бодрым

Проветривание комнаты перед сном, постепенное пробуждение, утренний свет, попадающий в спальню, помогут чувствовать себя бодрым по утрам. Об этом в понедельник, 11 ноября, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

© Вечерняя Москва

— Чтобы быть бодрым с утра, важен правильный режим и ритуалы. Постепенное пробуждение, небольшой заряд физической активности, стакан воды и, конечно, завтрак — ключевые факторы для бодрости, — сказал Мартынов.

По мнению невролога, перед сном рекомендуется проветривать помещение и впускать в спальню утренний свет, так как это стимулирует выработку кортизола, отвечающего за пробуждение, передает РИА Новости.

Поддерживать бодрое и энергичное состояние можно с помощью простых продуктов. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.

Не редко крепко заваренный чай способен существенно превзойти кофе по содержанию кофеина. Почему напиток так бодрит, рассказала «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, старший научный сотрудник ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, лектор Российского общества «Знание» Полина Глазкова.