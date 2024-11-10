Диетолог перечислил продукты, способные вызвать подагру

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала о продуктах, способных вызвать подагру.

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«Это заболевание характеризуется повышением уровня мочевой кислоты в крови, кристаллы которой могут откладываться в области суставов, образуя тофусы», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, многое зависит от рациона питания. В частности, стоит отказаться от пакетированных соков, газировки, любых напитков и продуктов с высоким содержанием сахара.

«Также нужно минимизировать фрукты и в разумных пределах употребление мяса», — добавила Габдулхакова.

Ранее глава меддепартамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» объяснила важность приёма витамина D в осенне-зимний период.