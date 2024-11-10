Утренние часы наиболее опасны для гипертоников из-за естественного подъёма давления и повышенной нагрузки на сердце и суставы.

Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявила врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

«Для гипертоников утренние часы являются наиболее опасным временем суток из-за естественного подъема давления и повышенной нагрузки на сердце и сосуды», – пояснила она.

Это время связано с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, особенно если давление плохо контролируется, добавила специалист.

«Но подбор правильного лечения, корректировка режима дня и образа жизни позволяют снизить риски и лучше контролировать состояние, делая утро более безопасным», – резюмировала Тен.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», назван идеальный обед для гипертоников.