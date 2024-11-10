Диетолог перечислил полезные свойства тыквенных семечек

Семена тыквы содержат высококачественный растительный белок и питательные вещества, которые оказывают антиоксидантное действие и тем самым предотвращают различные заболевания. Какое действие этот продукт оказывает на организм, рассказала диетолог Бет Червони из клиники Кливленда в США.

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Тыквенные семечки содержат важные незаменимые аминокислоты, которые в основном усваиваются через мясо, что делает их особенно полезными для вегетарианцев. Согласно исследованиям, регулярное употребление этого продукта также оказывает антидиабетическое и противораковое действие.

Более того, тыквенные семечки могут эффективно снижать риск высокого уровня сахара в крови, артериального давления, болезней сердца благодаря содержанию магния, цинка и жирных кислот, продолжает эксперт. Также вещества в продукте, включая триптофан, способствуют здоровому сну.

В больших количествах употреблять тыквенные семечки не рекомендуется, поскольку они содержат большое количество клетчатки. Большие дозы могут привести к проблемам с желудком.