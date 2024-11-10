Эксперт назвал лучшие упражнения для проработки всего тела

Профессор Гленн Гейссер, работающий в университете штата Аризона, рассказал, что для проработки всего тела начать стоит с прыжков на скакалке, выпадов и приседаний с махами, его слова приводит Men Today. Затем, по словам эксперта, можно приступить к выполнению алмазных отжиманий, где нужно встать в упор лежа, выпрямить тело, согнуть локти и опуститься к полу, вернуться в исходное положение, затем прыжком приставить ноги к ладоням.

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Далее следует подтягивание коленей к груди и обратная планка. И наконец, завершить тренировку можно выполнением алмазных отжиманий с узкой постановкой рук.

Ранее российский телеведущий и врач Александр Мясников опроверг популярный миф о том, что для похудения достаточно только следить за количеством калорий в рационе. Он пояснил, что дело не в том, сколько человек съел белков, жиров и углеводов, а в том, что в итоге из этого усвоилось в организме.

Ученые из Регенсбургского университета в Германии до этого рассказали, что тренировки в восемь часов утра или шесть часов вечера снижают риск развития рака кишечника. Участниками масштабного эксперимента стали более 86 тысяч человек в возрасте от 42 до 79 лет.