Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграмм-канале рассказала, что многочисленные исследования ученых доказывают, что даже 30 минут недосыпа в сутки могут сильно повлиять на самочувствие.

Например, в одном из последних экспериментов приняли участие 90 молодых людей, которых разделили на три группы. Первая ложилась спать раньше, вторая - по привычному расписанию, а третья - позже.

Участники, которые спали дольше, чувствовали себя гораздо лучше и были более продуктивными. Они чаще хотели помогать другим. Этот положительный эффект наблюдался при увеличении отдыха в среднем на 46 минут.

Те, кто спал меньше, испытывали усталость и плохое настроение, достаточно было сократить сон всего на 37 минут.

Большинству людей для хорошего самочувствия нужно от 7 до 9 часов ночного отдыха.

Эндокринолог отмечает: качественный сон замедляет старение мозга и уменьшает риск деменции. Чтобы улучшить качество отдыха, необходимо больше гулять, засыпать в полной темноте, не переедать на ночь и ограничить использование гаджетов.

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