Какие супы помогут похудеть

Как оказалось, сбросить вес можно с помощью определенных супов. Каких именно, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

«Правильными можно считать, прежде всего, овощные супы. Если такой суп теплый, он создает объем в желудке и гасит выработку гормона голода – грелина. И дальше уже минут через двадцать кровь начинает насыщаться глюкозой, в мозг поступает сигнал о том, что человек сыт, - цитирует врача радио Sputnik. - До этого момента голодный человек может съесть очень-очень много».

Причем, если в такой суп добавить гренки из цельнозернового или ржаного зерна, либо взять кусок такого же хлеба, то насыщение придет быстрее.

В тоже время, добавила Соломатина, существуют супы, которые, наоборот, способны спровоцировать набор веса. Аппетит человека стимулируют высококалорийные супы. Речь о различных солянках, супах на жирных бульонах. Все оттого, что добавляя в такие калорийные блюда соль, в организме происходит задержка жидкости, замедление метаболических процессов и пищеварения.

«Часто также практикуют зажарку на масле, в результате этого процесса образуется трансжиры, это еще плюс лишние калории. Трансжиры встраиваются в клеточную мембрану, забивают метаболические процессы. И все это ведет к тому, что человеку в дальнейшем будет все сложнее похудеть», - подвела итог диетолог.

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