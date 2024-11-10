Названы важные для рациона мужчин продукты

Мужчинам следует отдавать предпочтение мясу птиц, морепродуктам и рыбе, а также включать в рацион овощи, орехи, фрукты, бобовые и крупы. Врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау назвала важные для мужского здоровья продукты в разговоре с РИА Новости.

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Эксперт отметила, что принципы здорового питания универсальны для мужчин и женщин. Отличия будут индивидуальными в зависимости от роста и веса человека, уровня физической активности и образа жизни, а также наличия или отсутствия хронических болезней. При этом Рау уточнила, что обычно мужчинам необходимо больше белка, так как в их теле больше мышечной массы. Помимо мяса птиц, рыбы и морепродуктов, мужчинам стоит включить в рацион растительные источники белка, например, фасоль, горох, чечевицу и нут. Данные продукты богаты белком, но не содержат холестерина и насыщенных жирных кислот.

Кроме того, принято считать, что фрукты и овощи чаще предпочитают женщины, но потребность в пищевых волокнах выше у мужчин.

«В среднем мужчине ежедневно важно получать 25-30 граммов пищевых волокон», — добавила специалист.

Рау порекомендовала включать в рацион крупы, фрукты и овощи, чтобы получать необходимое количество пищевых волокон, а также витаминов и минералов.

Ранее врач — уролог-андролог Артур Богатырев рассказал, что рацион мужчин должен быть насыщен белками и витаминами. По его мнению, в него необходимо включить морепродукты, курицу и говядину, обезжиренную кисломолочную продукцию, а также мед вместо сахара.