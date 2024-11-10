Шесть витаминов, которые могут навредить женщинам за 40

Часто люди принимаются пить витамины и БАДы без консультации у врача, что может быть опасно для организма, поскольку человек перегружает желудок и печень, а бесконтрольный прием таблеток зачастую способен вызывать различные заболевания. Издание «Доктор Питер» выделило шесть опасных витаминов для женщин старше 40 лет.

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В списке оказался популярный витамин Е. Его передозировка может вызывать кровотечения и гипертонию. Витамин С лишь на первый взгляд выглядит безопасно. Однако он может навредить при мочекаменной болезни. Пить этот витамин можно только курсом не больше месяца.

В списке также оказалось железо, нужно обратиться к врачу и сдать анализы перед приемом. Иногда железа не хватает из-за различных заболеваний, и БАДы лишь на время решат проблему. Своевременный поход к специалисту поможет предупредить ряд опасных болезней, о которых свидетельствует недостаток железа.

Витамин А нужно особо аккуратно принимать курильщикам. Сигареты в сочетании с ретинолом, содержащимся в этих витаминах могут повысить риск рака легких.

Кальций нужно принимать только с витамином Д, без него он поднимается очень медленно. А вот передозировка опаснее, чем дефицит. Слишком большое количество омега-3 может снизить свертываемость крови и также спровоцировать анемию, говорится в материале.

Предприятия столицы нарастили объемы производства биологически активных добавок. «Вечерняя Москва» выясняла, какие БАДы полезны, а какие должны вызвать сомнения у потребителей.