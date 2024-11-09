Психолог рассказала, как бороться с тревожностью

Тревожность – это естественная эмоция, сигнализирующая о потенциальной опасности, она помогает человеку быть внимательнее и принимать обдуманные решения. Однако чрезмерная тревожность может стать настоящей проблемой.

Об этом в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявила медицинский психолог Ирина Бабкина. По её словам, причин появления тревожности может быть несколько. Одна из них – генетическая предрасположенность.

Также привести к тревожности могут и жизненные обстоятельства. Так, стрессовые ситуации на работе, проблемные отношения, нехватка сна способны спровоцировать появление тревоги.

Кроме того, некоторые нейротрансмиттеры в человеческом мозге могут оказать влияние на уровень тревожности.

При этом, если тревога становится слишком сильной и мешает повседневным делам, сопровождается паническими атаками, бессонницей или депрессией, то это серьезные сигналы, требующие внимания специалиста, отметила Бабкина.

В таком случае она настоятельно рекомендует обратиться к психотерапевту, потому что только профессионал поможет разобраться с причинами и подобрать эффективные методы лечения.

Если же тревожность не мешает жизни, но эмоционально тяготит, то психолог советует использовать техники релаксации, например, йогу, медитации т глубокое дыхание.

Помимо этого, добавила Бабкина, правильное питание, достаточный сон и физическая активность способствуют укреплению психического здоровья.

«А отказ от кофеина и алкоголя еще больше улучшит качество жизни, ведь эти вещества могут усиливать симптомы тревожности», – резюмировала Бабкина.

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