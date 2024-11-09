Эксперты ответили, полезна ли пшенная каша

Пшено вместе с рисом, гречкой и овсянкой входит в четверку самых популярных в России круп. Производство его растет, несмотря на попытки маркетологов отодвинуть эту крупу с прилавков в пользу других продуктов. Секрет его популярности — во вкусе, знакомом нам с детства, а польза пшенной каши не вызывает сомнений даже у самых строгих приверженцев здорового образа жизни.

История и происхождение пшенной каши

Пшено — это крупа, получаемая из проса, одной из древнейших зерновых культур. Просо распространилось на территории Европы около 3 тыс. лет назад и пришло из Центральной и Восточной Азии, где его выращивают до сих пор.

У нас просо тоже известно еще со времен скифов и сарматов, которые обитали в степных регионах на юге. В более поздний период его продолжали активно выращивать и использовать. Так, в одной из новгородских берестяных грамот, датированной 1340–1360 годами, содержится просьба принести пшенки из Юрьева монастыря.

На Руси блюда из пшена занимали важное место на столах благодаря своей доступности и питательной ценности. Из него варили каши, похлебки, добавляли в уху и другие блюда. В условиях нехватки иных продуктов, скажем, зимой, оно способно не только утолять голод, но и снабжать организм важными веществами, позволяя поддерживать силы и согреваться в холода.

О популярности пшена в народе говорят пословицы и поговорки, такие как:

"Красно поле пшеном, а беседа — умом" или "Хоть хлеба краюшка, да пшена четвертушка, от ласкова хозяина и то угощение".

Его упоминали в своих произведениях многие русские писатели, такие как Владимир Гиляровский, Сергей Есенин, Николай Гоголь, Андрей Платонов.

Сегодня в России из проса производится один вид крупы — шлифованное пшено, которое бывает трех сортов: высшего, первого и второго. Процесс его производства включает очистку зерна от оболочек, сортировку, шлифование и контроль качества.

Состав пшенной каши

Польза и вред пшенной каши несопоставимы. Химический состав делает пшено оптимальным для полноценного питания, и остается лишь не злоупотреблять блюдами из этой вкусной крупы. Она содержит витамины группы B (B1, B2, B6, В9), необходимые для поддержания нормального обмена веществ, витамин PP (ниацин, никотиновая кислота), который помогает улучшать работу желудка и кишечника.

Железо, содержащееся в пшене, способствует формированию гемоглобина и профилактике анемии. Магний и калий играют важную роль в поддержании здоровья сердца. Еще пшено богато медью, цинком, фосфором, необходимым для костной ткани, и кремнием, который улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Польза пшенки для организма

Для пищеварительной системы. Одним из главных достоинств пшенной каши является высокая концентрация пищевых волокон. Клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, способствует лучшему усвоению пищи. Регулярное употребление пшенной каши может улучшить работу желудочно-кишечного тракта, особенно если сочетать ее с другими богатыми клетчаткой продуктами.

Одним из главных достоинств пшенной каши является высокая концентрация пищевых волокон. Клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, способствует лучшему усвоению пищи. Регулярное употребление пшенной каши может улучшить работу желудочно-кишечного тракта, особенно если сочетать ее с другими богатыми клетчаткой продуктами. Для сердечно-сосудистой системы. Магний и калий положительно воздействуют на сердце и сосуды, помогают нормализовать давление и поддерживать стабильный сердечный ритм.

Магний и калий положительно воздействуют на сердце и сосуды, помогают нормализовать давление и поддерживать стабильный сердечный ритм. Для нервной системы. Витамины группы B необходимы для нормального функционирования нервной системы. Они способствуют улучшению памяти, повышению концентрации и общего психоэмоционального состояния. Регулярное употребление пшенной каши может уменьшить усталость, раздражительность и помочь справиться со стрессом.

Витамины группы B необходимы для нормального функционирования нервной системы. Они способствуют улучшению памяти, повышению концентрации и общего психоэмоционального состояния. Регулярное употребление пшенной каши может уменьшить усталость, раздражительность и помочь справиться со стрессом. Для кожи и волос. Кремний активно участвует в процессах обновления тканей. Он укрепляет волосы, предотвращая их выпадение, а также улучшает эластичность кожи, что делает ее более устойчивой к возрастным изменениям.

Кремний активно участвует в процессах обновления тканей. Он укрепляет волосы, предотвращая их выпадение, а также улучшает эластичность кожи, что делает ее более устойчивой к возрастным изменениям. Для иммунитета. Пшенная каша содержит множество микроэлементов, таких как железо, медь и цинк, которые необходимы для нормальной работы иммунной системы. Они помогают организму бороться с вирусами и инфекциями, поддерживая его защитные функции.

Возможные риски при употреблении пшенной каши

У пшенной каши есть особенности, которые могут иметь негативные последствия, если употреблять ее в чрезмерных количествах.

Проблемы с усвояемостью. Одним из основных недостатков пшена является входящая в его состав фитиновая кислота, которая способна блокировать усвоение кальция и железа, а по некоторым данным еще и йода, из пищи. Это может привести к дефициту этих элементов в организме, если питаться пшеном слишком часто и в больших количествах.

Одним из основных недостатков пшена является входящая в его состав фитиновая кислота, которая способна блокировать усвоение кальция и железа, а по некоторым данным еще и йода, из пищи. Это может привести к дефициту этих элементов в организме, если питаться пшеном слишком часто и в больших количествах. Аллергические реакции. Хотя аллергия на пшено встречается довольно редко, все же существуют случаи, когда организм может реагировать на него негативно. Людям с индивидуальной непереносимостью следует быть осторожными с пшенной кашей, вплоть до полного ее исключения из рациона.

Хотя аллергия на пшено встречается довольно редко, все же существуют случаи, когда организм может реагировать на него негативно. Людям с индивидуальной непереносимостью следует быть осторожными с пшенной кашей, вплоть до полного ее исключения из рациона. Баланс. Важно помнить, что пшенная каша, как и любой другой продукт, должна быть частью сбалансированного рациона. Употребление одной только пшенки может привести к нехватке других важных питательных веществ, необходимых для полноценного функционирования организма. Важно сочетать пшенную кашу с другими продуктами, богатыми белками, жирами и углеводами.

Выбор и хранение пшена

Эта крупа, в отличие от других злаков, подвержена быстрому окислению из-за содержания в ней ненасыщенных жирных кислот, особенно олеиновой и линолевой. От этого крупа может приобретать неприятный и горький вкус. Чтобы правильно выбрать пшено, его необходимо видеть, поэтому упаковка должна быть прозрачной. Качественная крупа, которая хранилась правильно, имеет однотонный ярко-желтый цвет без налета или пятен. Серовато-белый цвет пшена говорит о том, что срок его хранения подходит к концу или уже вовсе вышел. Для того чтобы пшено оставалось свежим и вкусным уже дома, придется соблюдать несколько простых правил.

Сроки хранения

Пшено хранится не так долго, как другие крупы. С момента производства крупа хранится не дольше девяти месяцев, а дальше становится непригодной для приготовления пищи. Потом она может приобрести неприятный запах и горький привкус. Поэтому лучше покупать пшено в небольших количествах.

Хранение в темном и прохладном месте

Пшено лучше всего хранить в темном месте, где температура не превышает +10 °C. Высокая температура способствует окислению жиров. Идеально для хранения пшена подойдут прохладные кладовые или холодильник.

Использование герметичной упаковки

Для хранения пшена важно использовать герметичную тару, чтобы крупа не впитывала влагу и запахи из окружающей среды. Лучше всего хранить ее в стеклянных или пластиковых банках с плотно закрывающимися крышками. Также подойдут вакуумные пакеты. Контакт с воздухом и сырость ускоряют процессы окисления, из-за чего пшено быстрее теряет свои свойства.

Правильное приготовление и сочетание с другими продуктами

Перед приготовлением лучше всегда проверять пшено на наличие постороннего запаха или горечи. Если крупа неприятно пахнет, ее лучше не использовать, так как это может испортить готовое блюдо.

Однако горечь из пшена можно без труда убрать. Для этого рекомендуется перед варкой всегда промывать крупу в холодной воде несколько раз, а затем ненадолго залить кипятком. Это позволит сохранить не только приятный вкус, но и большую часть полезных веществ.

Пшенная каша может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясу, рыбе или овощам. Ее можно подавать на завтрак, дополняя орехами, ягодами, медом или фруктами. Такое сочетание продуктов позволит обогатить рацион всеми необходимыми питательными веществами.

Детям и пожилым людям пшенная каша особенно полезна, так как она легко усваивается и не вызывает тяжести в желудке. Для людей в возрасте пшено может стать важным источником клетчатки, способствующей нормализации работы кишечника. Детям каша поможет восполнить запасы витаминов и минералов в период активного роста.

Пшенная каша и ЗОЖ

Пшенная каша просто напрашивается в рацион тех, кто соблюдает здоровый образ жизни или нуждается в особенном питании по состоянию здоровья.

Пшено не содержит глютена и хорошо подходит для людей с его непереносимостью.

Для тех, кто придерживается диеты с пониженным содержанием углеводов, пшено тоже можно использовать, но в умеренных количествах. У него средний гликемический индекс.

Существует миф о том, что пшено способствует набору веса. На самом деле пшенная каша, сваренная на воде, уступает по калорийности такой же рисовой. Еще она надолго придает чувство сытости, что позволяет следить за фигурой и предотвращать переедание. Однако, как и любым другим блюдом, ею не стоит злоупотреблять.

Итак, пшенная крупа содержит массу полезных веществ, необходимых для нормального функционирования организма, и может стать важной частью сбалансированного рациона. Но ее нужно правильно хранить, употреблять умеренно и сочетать с другими полезными блюдами.