Кардиолог назвала самые опасные для сердца продукты

Чипсы, вяленое мясо и маринады опасны для сердца, так как повышают артериальное давление, предупредила врач-кардиолог Мария Лобова. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что в этих продуктах много соли. По ее словам, это способствует задержанию жидкости в организме, увеличению объема циркулирующей крови и сердечного выброса.

Продукты, содержащие большое количество соли — соусы, чипсы, вяленое мясо, маринады, некоторые виды сыра — задерживают жидкость, что может вызывать не только отеки, но и увеличение объема циркулирующей крови в организме, увеличение сердечного выброса и, как следствие, повышение артериального давления, — пояснила кардиолог.

Врач отметила, что опасно сочетание соленых и богатых жидкостью продуктов. Так, она посоветовала отказаться от салата с брынзой и арбузом ради здоровья сердца. Лобова уточнила, что продукты, содержащие кофеин, такие как чай, кофе, какао и горький шоколад, повышают давление и заставляют сердце чаще сокращаться. При этом, подчеркнула специалист, сужаются периферические кровеносные сосуды.

Считается, что при употреблении малых доз алкоголя происходит расширение кровеносных сосудов и снижение давления, однако уже через пару часов закономерно происходит скачок давления вверх вследствие токсического влияния этанола на центр головного мозга. Регулярное употребление алкоголя приводит к нарушениям водно-электролитного баланса и обезвоживанию, что также вызывает повышение давление, — заключила врач.

Терапевт Зарема Тен ранее рассказала, что утренние часы наиболее опасны для гипертоников из-за естественного подъема давления и повышенной нагрузки на сердце и суставы. Она добавила, что в данное время суток давление плохо контролируется.