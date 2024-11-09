Специалист рассказал, как не набрать вес осенью

Фитнес-тренер DDX Fitness, нутрициолог Артём Опальницкий рассказал, как не набрать вес в осенний период.

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Как отметил эксперт в беседе с газетой «Известия», можно легко набрать 2 кг в месяц, если пренебрегать здоровым сном.

Специалист посоветовал контролировать режимы сна и питания. Также он обратил внимание на то, что стресс является одной из самых частых причин по набору лишнего веса.

Опальницкий рекомендовал найти новое увлечение на время плохой погоды, когда сокращается время прогулок на улице.

Это могут быть кулинария, курсы рисования, фотографии или актёрского мастерства, занятия фитнесом.

По словам эксперта, физическая нагрузка не только помогает сжечь калории, но и снижает стресс.

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