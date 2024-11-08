Эндокринолог развеяла миф о связи сладкого и диабета

Употребление сладкого не приводит напрямую к возникновению сахарного диабета. Об этом в пятницу, 8 ноября, заявила главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Саратовской области Алиса Тюгаева.

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— Это миф, что сладкое провоцирует возникновение диабета. От большого количества сладкого еще неизвестно, заболеет ли человек. Но вот когда у вас обнаружили диабет, от сахаросодержащих продуктов следует отказаться, — рассказала она.

Диабетикам необходимо убирать из рациона также фастфуд, копченое, соленое и жирное. Людям с таким заболеванием лучше употреблять не жареную, а тушеную или запеченную еду. Диабет — это особый образ жизни, а не приговор, добавила врач.

Сейчас для диабетиков делается все, чтобы они могли жить полноценной жизнью и радоваться ей. Например, многие люди, болеющие этой болезнью, являются спортсменами и достигают больших успехов. Просто необходимо себя в чем-то ограничить, выявить это заболевание как можно раньше и скорректировать свой образ жизни, приводит слова эксперта портал om-saratov.ru.

8 ноября директор Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Петряйкина рассказала, что люди, питающиеся вредной пищей и ведущие малоподвижный образ жизни имеют риск заболеть ожирением, а впоследствии — диабетом.