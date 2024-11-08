Гастроэнтеролог ответил, сколько мяса нужно есть в неделю

Мясо является важным источником белка и других питательных веществ, но его чрезмерное употребление может вызвать ряд проблем со здоровьем. Чтобы этого не произошло, врачи рекомендуют ограничивать потребление красного мяса до 500–600 граммов в неделю. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Регулярное потребление большого количества красного мяса, особенно обработанного, связано с повышением риска рака толстой кишки. Канцерогенные вещества могут образовываться при жарке или копчении мяса, что также делает его менее безопасным для здоровья», – рассказал врач.

Помимо этого, высокое содержание насыщенных жиров в мясе может негативно сказываться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Употребление большого количества таких жиров способствует повышению уровня холестерина в крови и может привести к развитию атеросклероза.