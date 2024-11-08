Как восполнить недостаток витамина B1 и зачем он нужен

Некоторые продукты снижают уровень тиамина (витамин В1) и магния, который важен для его усвоения, предупредила эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Елена Островская. Чем так важен этот витамин для организма человека и как повысить его уровень, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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Зачем нужен тиамин

Она объяснила, что тиамин влияет практически на все метаболические процессы. Он обеспечивает углеводный, жировой и белковый обмен. Фактически этот витамин присутствует везде в организме.

И в костной системе, и в мышечной, и в коже, во внутренних органах, в нервной системе. Его активно используют в виде уколов при различных невралгических заболеваниях, радикулитах, — рассказала врач.

Когда в организме не хватает витамина B1, человек может столкнуться с запорами: работа кишечника «встает». К тому же нарушается передача нервного импульса.

Тиамин участвует в миелиновой оболочке, которая выступает как изолента для нервного импульса, особенно периферических волокон. Она нужна для того, чтобы сигналы мозга поступали туда, куда нужно, — отметила диетолог.

Недостаток витамина В1

Без витамина B1 нарушается деятельность печени, сердца. У пожилых людей очень часто нарушается всасывание в кишечнике, что может привести к истощению.

Бывают такие состояния, когда пожилой человек вроде питается нормально, но он начинает худеть, становится «высохшим». Это может сигнализировать о недостатке тиамина, — предупредила собеседница «ВМ».

Со стороны нервной системы низкий уровень витамина B1 может проявиться шаткостью походки, рассеянностью, невнимательностью, раздражительностью и повышенной утомляемостью.

Фактически это недостаток когнитивных функций. Людям тяжело запомнить новый материал, при этом их проще обмануть. Могут быть психозы и агрессия, — добавила Соломатина.

Где содержится тиамин

Тиамин содержится в мясе, печени, рыбе, овсянке, цельнозерновом хлебе. Также он есть и в неочищенном рисе.

Витамин B1 можно получить там, где есть оболочка зерна. Еще его очень много в субпродуктах: печени, сердце, почках. Это как раз те органы, которые постоянно работают и нуждаются в реконструкции, поэтому они забирают на себя большое количество витаминов, микро- и макроэлементов, — подчеркнула диетолог.

Для восполнения тиамина подойдет любое мясо, не только крупного скота, но и, к примеру, кролика или птицы, заключила Соломатина.